Chance per Venuti, Badelj riposa: Montella cambia. La probabile formazione della Fiorentina

Radio Bruno fa il punto sulla probabile formazione della Fiorentina. In questi giorni Montella ha provato spesso la difesa a quattro, e da questa potrebbe ripartire domani sera. Davanti a Dragowski, la difesa vedrà le conferme di Pezzella e Milenkovic con Venuti esterno basso a destra e Dalbert sulla sinistra. A centrocampo invece Badelj si godrà un turno di riposo: al suo posto, nel ruolo di regista, ci sarà Pulgar. Ai suoi lati spazio a Castrovilli e Benassi, alla prima da titolare. Davanti Chiesa e Sottil sugli esterni mentre Boateng sarà il terminale offensivo. Vlahovic, in caso, avrà spazio a partita in corso.