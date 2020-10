Cerruti: “Chiesa poteva uscirne meglio, magari andando al Milan. Sarri? Più Fiorentina che Roma”

Alberto Cerruti firma de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb. Questa l’analisi sul trasferimento di Chiesa in bianconero: “Sarebbe stato più utile al Milan. Per lui ci sarebbero stati anche meno problemi visto che i fiorentini non lo perdoneranno. La Fiorentina doveva gestire meglio il caso ma anche Chiesa poteva uscirne meglio“. Inoltre il giornalista ha avuto modo di esprimere la propria opinione anche sul futuro di Maurizio Sarri, nelle ultime ore accostato alla panchina della Fiorentina: “Credo che Maurizio abbia voglia di rilanciarsi. Più Roma o Fiorentina? Credo più per la Viola”