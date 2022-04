Ceravolo difende Italiano: “Errori? Sa il fatto suo, è un predestinato”

Franco Ceravolo difende il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, criticato per le scelte in Coppa Italia contro la Juventus

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il dirigente Franco Ceravolo ha parlato anche della Fiorentina, impegnata domani con la Salernitana e in piena corsa per un posto in Europa. In particolare, si è espresso in difesa di Italiano, criticato per le sue scelte contro la Juventus:

"Salernitana-Fiorentina sarà una partita difficile per i granata, che però sono a mille a livello motivazionale. Sono stati sei punti importanti quelli totalizzati nelle ultime due gare, se ne farà altri potrà seriamente pensare alla salvezza. I viola invece stanno facendo un ottimo campionato, ma bisogna tenere conto degli episodi, che possono decidere le partite. Dragowski, per esempio, ha sbagliato con la Juventus, capita. Italiano? Al di là degli errori sta dimostrando di sapere il fatto suo. Lo conosco da quando allenava in Serie C, per me è uno dei predestinati, come Tudor e Juric, ma anche Dionisi".