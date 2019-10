C’era anche l’agente Davide Lippi oggi al centro sportivo della Fiorentina. Lippi segue gli interessi di Lirola e Caceres, ma soprattutto è stato l’intermediario che ha contribuito a far arrivare Franck Ribery a Firenze. Al termine della sessione di lavoro infatti i due sono andati via insieme in auto. Lo riporta Radio Bruno.