Centro Sportivo: Kokorin si allena a parte, defaticante per Vlahovic

Le ultime novità dai campini al rientro dei primi nazionali

Dal consueto punto serale del Pentasport di Radio Bruno arrivano gli ultimi aggiornamenti sui lavori della Fiorentina di Italiano. Al Centro Sportivo si sono ripresentati di ritorno dagli impegni con la Nazionale i serbi Vlahovic e Milenkovic, entrambi impegnati in un ordinario lavoro defaticante. Meno attesa semmai è la notizia secondo la quale anche Kokorin non si sarebbe allenato con il gruppo: lavoro a parte anche per lui. Ha svolto un allenamento personalizzato anche Matija Nastasic, reduce da un colpo subito durante gli impegni con la Nazionale ancora da smaltire. Torneranno invece domani a disposizione di Italiano i Violazzurri Biraghi e Castrovilli.