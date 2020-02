Cena di squadra questa sera: i viola fanno gruppo in vista della Samp (FOTO)

Questa sera la Fiorentina ha fatto gruppo, anche e soprattutto in vista della fondamentale sfida di domenica in casa della Sampdoria. Squadra e dirigenza al completo, con, ovviamente, mister Iachini e Rocco Commisso, a cena tutti insieme, in un ristorante sulle colline fiorentine, a suon di bistecca e specialità toscane.