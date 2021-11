Cena di squadra per la Fiorentina in zona San Frediano (FOTO)

I giocatori viola si sono ritrovati in un ristorante in città per fare gruppo e trascorrere una serata tutti insieme

Redazione VN

Come si vede dalle foto postate sulla propria pagina Facebook dal Pentasport di Radio Bruno, cena di squadra per la Fiorentina di Vincenzo Italiano questa sera in zona San Frediano. I giocatori viola si sono ritrovati per festeggiare la vittoria di sabato sera contro il Milan, ma soprattutto per fare gruppo e proseguire su questa strada in vista della vicina trasferta di Empoli.