Cecconi: “La Fiorentina potrebbe prendere sottogamba il Brescia”

Luca Cecconi, doppio ex di Brescia e Fiorentina, ha parlato a Lady Radio della sfida di lunedì al Rigamonti:

Il 3-5-2 è un modulo più prudente. Ribery ci ha messo poco a trovare la giusta condizione fisica, gli scatti di Chiesa hanno dato tanto alla Fiorentina. E’ cresciuto anche il centrocampo. Il Brescia? Non regalerà niente, sarà una partita ostica, c’è il rischio che la Fiorentina la prende sottogamba. Per la Fiorentina comunque è l’ideale trovare una squadra che vuole attaccare, per colpirla poi di rimessa.