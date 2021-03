Di seguito un estratto dell’intervista dell’ex viola Luca Cecconi ai microfoni di TMW: “La situazione della Fiorentina? È complessa e complicata. Le motivazioni di Prandelli interiori e forse combinate con la situazione lo hanno portato a questa decisone; una decisione che gli fa onore e che significa chiaramente che c’era qualcosa che non funzionava. Mi auguro che Iachini trovi la chiave per far rendere di più la squadra. Qualcosa si era rotto e spero che Beppe lo aggiusti“.

