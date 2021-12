Cecchi: “Voglio Vlahovic pure in Coppa, perché non sognare che possa rimanere?”

Il romanticismo del giornalista che disegna uno scenario che avrebbe dell'incredibile

"Nel secondo tempo c'era proprio la sensazione che la Fiorentina avrebbe chiuso la partita entro breve. Io continuo a covare la speranza che Vlahovic rinnovi: il calcio non racconta mai vicende già scritte per forza, e quello che è successo in estate con Milenkovic lo dimostra. In ogni caso godiamocelo, perché questo centravanti è immenso. Contro il Benevento? Io voglio Vlahovic in campo. Sono dell'idea che la Coppa Italia sia più accessibile rispetto a certi traguardi in campionato. Italiano ha distrutto una mia certezza che mi portavo dietro da sessant'anni, ovvero che le grandi squadre si fanno prima con i calciatori e poi con l'allenatore. Lui però è andato oltre, ha un peso specifico maggiore rispetto a tutti. Quando segna Vlahovic c'è un'esplosione di gioia indiscriminata e contagiosa. Perché non gli facciamo un coro, Dusan rimani, Dusan facci sognare?