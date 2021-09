Cecchi: “Vlahovic non sarà mai come Chiesa, sosteniamolo sempre”

Stefano Cecchi ha parlato della partita della Fiorentina ieri, del tema Dusan Vlahovic e del tipo di gioco svolto da Italiano

Il giornalista Stefano Cecchi , ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della Fiorentina e della partita che ha svolto ieri ad Udine: "La Fiorentina ieri ha saputo soffrire. Ha fatto una gara intelligente. Era una Fiorentina in emergenza e sono riusciti a sfruttare l'occasione. Ieri mancavano i giocatori di grande qualità, Gonzalez e Castrovilli tra tutti. L'Udinese fa giocare male le squadre che affronta, annulla gli avversari in quello in cui son forti. Ieri non abbiamo vinto in stile Iachini. Mi pare che la Fiorentina, anche quando soffre, sa cosa fare".

Su Dusan Vlahovic: "Non dobbiamo mettergli ulteriori pesi sulle spalle. Non sarà mai come Chiesa. Questo lo si può capire da come si comporta in campo e con la squadra. È un professionista assoluto e quindi va sostenuto in ogni modo possibile. Non dobbiamo aver paura di perderlo, perché se continua a giocare in questo modo, anche se si avvicina alla scadenza del 2023, comunque svolgerà il suo lavoro al meglio per il bene della Fiorentina".