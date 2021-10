Cecchi: “Vlahovic ha il diritto di essere fragile, l’episodio del rigore…”

Voglio spendere anche due parole per Vlahovic: perché condannare la fragilità? A 21 anni essere fragili è un diritto" dice Stefano Cecchi

"Primo tempo spettacolare, mi aspettavo più difficoltà contro il Cagliari che ha comunque fatto una buona partita. Lo scorso anno, con questo 4-4-2 stretto, i viola non sarebbero passati. Questa è una vittoria non è assolutamente scontata: oggi ho rivisto la convinzione mostrata con l'Inter, oggi ho visto cose da libro Cuore. Voglio spendere anche due parole per Vlahovic, in occasione del rigore: non so bene cosa sia successo, ma perché condannare la fragilità? A 21 anni essere fragili è un diritto, non possiamo non voler bene a un ragazzo che per paura di sbagliare non tira un rigore. Per me è una manifestazione di affetto e maturità molto importante. Io capisco il sentimento dei tifosi che possono non apprezzare la sua scelta di non rinnovare il contratto, ma quando ha segnato io ho provato comunque una grande gioia. Voglio pensare che i margini per fare qualcosa ci siano, che nel calcio anche quel che appare impossibile possa diventare possibile. E quell'abbraccio dopo il gol collettivo, intanto, è un grande segnale di unione".