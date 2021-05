Cecchi: “Vedere Gattuso scegliere Firenze mi emoziona. C’è voglia di sognare”

Stefano Cecchi è stato ospite di Radio Bruno nella trasmissione A pranzo con il Pentasport per parlare di Fiorentina: “Gattuso è un signore che riempe i cuori. E’ davvero l’uomo al momento giusto nel posto giusto. La Fiorentina...

"Gattuso è un signore che riempe i cuori. E' davvero l'uomo al momento giusto nel posto giusto. La Fiorentina aveva bisogno di un personaggio che riaccendesse l'entusiasmo e rappresentasse una sorta di certificato per un futuro più roseo. Il fatto che Gattuso scelga Firenze a me scalda il cuore. Sono stufo di gente che viene nella nostra città per ripiego. Voglia si sognare? La sento in città, ma anche nell'ambiente Fiorentina. Magari non verrà Jorginho, che sarebbe clamoroso, ma l'idea è quella di costruire una squadra importante intorno a Rino. Se il Presidente ha voglia di sfida, ha la potenzialità economica per farlo. Prima eravamo tutti a rammaricarci, è bastata una scintilla per far cambiare tutto."