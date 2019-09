Cecchi: “Temevo una Fiorentina che cappottasse. Il recupero di Ribery su Ronaldo mi ha commosso”

Così il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, a Radio Sportiva su Fiorentina-Juventus 0-0 e su un approdo di Luciano Spalletti alla squadra viola:

Spalletti alla Fiorentina? Ancora non è il tempo, a me pare che Montella le abbia indovinate tutte ieri. Alla vigilia ero molto preoccupato, temevo una Fiorentina che cappottasse, invece ho visto una Juventus in difficoltà come poche altre volte è successo. E’ mancata solo un po’ di buona sorte. La Fiorentina ha disputato una grande partita anche perché ha rinunciato ad un centravanti andando a rimpolpare il centrocampo, ovvio pagare qualcosa in attacco. Ieri ho visto una gran bella Fiorentina con un talento che può crescere, Castrovilli, e un Ribery che ha risputato una gara superiore a Ronaldo. Il recupero su CR7 mi ha commosso.