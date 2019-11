Cecchi su Chiesa: “Enrico dovrebbe spiegargli che questo atteggiamento è suicida”

Così il giornalista Stefano Cecchi al Microfono Aperto di Radio Sportiva su Federico Chiesa:

Suo padre dovrebbe essere il primo ad aiutarlo, facendogli capire che questo atteggiamento è suicida. Non si può entrare in campo a 21 anni con il broncio, non è prigioniero di una fabbrica e prende 2 milioni l’anno. Se nel calcio è solo l’interesse a prevalere, allora dovremmo tifare tutti Real, Barcellona o Juventus. A 21 anni abbiamo il dovere di sognare, c’è un tempo per tutto.