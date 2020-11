Cecchi: “Per Iachini sto perdendo le parole. Prandelli? Sì, ma ad una condizione”

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport: “Iachini non lo avrei mai confermato in estate, poi mi ero ripromesso di difenderlo ma ora deve scusarmi: sto perdendo le parole. Iachini sa di calcio cento volte più di me, ma in tutta onestà devo dire di non aver capito ancora le sue scelte recenti. Quello che ha fatto a Roma mettendo prima Callejon e Ribery in tandem e poi il tridente di prime punte è testimonianza di un allenatore che sente la pressione. Ma parliamo di Prandelli: secondo voi si merita di essere etichettato come traghettatore? Semmai propongo di creare per lui un ruolo che vada oltre quello di un semplice traghettatore. Lo prenderei volentieri ma a questa condizione”.