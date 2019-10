Cecchi: “Che fine ha fatto Pedro? Il sistema di gioco va rivisto ma domani…”

Stefano Cecchi, firma de La Nazione, è intervenuto poco fa al Pentasport di Radio Bruno Toscana. Ecco il suo pensiero:

Contro la Lazio è una sfida fondamentale in chiave Europa, anche se Montella oggi in conferenza stampa ha mantenuto un profilo basso, questo perché vuole giustamente che la sua squadra resti spensierata in campo. Credo, però, che qualcosa a livello tattico in casa viola vada rivisto, questo 3-5-2 ci toglie troppo in fase offensiva, anche se sono convinto che per la sfida di domani sera resti la soluzione più adatta. Mi chiedo, poi, perché Pedro non stia ancora giocando: dicono che non sia in condizione, poi però va in Brasile in Nazionale e segna… La questione stadio? Il sindaco è convinto che la soluzione-Mercafir sia la migliore per la città sotto molti punti di vista, personalmente sarei rimasto volentieri anche al Franchi.