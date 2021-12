Cecchi: “Non pensiamo ora a blindare Italiano. Kokorin è quasi affascinante”

Le opinioni del noto giornalista

"Con Kokorin si è avuta la sensazione di un giocatore imballato, senza corsa, con ruggine. Quasi misterioso, quasi affascinante perché non capisco cosa abbiano visto per portarlo a Firenze. Però anche concedendo delle occasioni al Benevento ho visto una Fiorentina coerente con le idee di Italiano e bella in campo. Alcuni giocatori hanno un'energia diversa, si vede. Chapeau a Italiano. Blindarlo fin da ora? Godiamocelo, la storia insegna che non si può mai essere certi di trattenere nessuno. A me piace l'idea di una squadra che vuole sempre migliorarsi, Ikoné sarebbe un bel rinforzo. Caso Salernitana? Impossibile obbligare qualcuno a vendere, a me basterebbe davvero solo vedere le regole applicate. Mi sembra di capire che in Federazione qualcosa si muove, così è una deriva folle".