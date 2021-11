Cecchi: “Non ho capito il cambio Torreira/Amrabat. E su Sottil e Callejon…”

Stefano Cecchi ha parlato della partita a Torino contro la Juventus e della situazione in attacco in casa viola

Il giornalista Stefano Cecchi, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno della partita della Fiorentina contro la Juventus e della situazione in attacco. Queste le sue parole: "La Fiorentina per settanta minuti è stata dentro la gara e forse addirittura in totale controllo. Siamo più squadra della Juventus e l'abbiamo visto anche sabato. Il cambio Amrabat/Torreira ci ha fatto perdere qualcosa, quando manca l'uruguaiano si sente. Quando c'è lui in campo, la Fiorentina gioca meglio, perché è perfetto per il tipo di gioco di Italiano".