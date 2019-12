Cecchi: “Mi aspettavo una scelta già pronta. Chiesa? Un errore, la Fiorentina non è una gabbia”

Queste le opinioni di Stefano Cecchi a Radio Sportiva sulla Fiorentina, Chiesa e sull’esonero di Montella:

“La situazione non era più sostenibile, ma nella scala delle responsabilità metto prima di lui una campagna acquisti deficitaria. Mi aspettavo che la Fiorentina avesse già scelto il nuovo allenatore. Errore trattenere Chiesa? Oggi dico di sì. Commisso voleva dare un segnale forte al suo arrivo, ma se Chiesa deve giocare così meglio farne a meno. Deve capire che ha davanti tutta una carriera, a 21 anni si gioca sempre col solo in fronte. Non ha il diritto di intristirsi, la Fiorentina non è una gabbia.”