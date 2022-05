Cecchi: “Mercato, Italiano deve avere voce in capitolo. Belotti e Cabral…”

Il pensiero del giornalista

"Andiamo a Genova per vincere, poi penseremo alla Juventus. Mi sarebbe piaciuto una partita con i bianconeri con ancora qualcosa in palio per entrambi e quindi di poter dare un dispiacere agli avversari, oltre che prenderci una soddisfazione per noi. L'Europa sarebbe un traguardo straordinario, non vorrei che in caso di mancata qualificazione si valutasse in maniera negativa una stagione che resta di alto profilo. Mercato? Credo che Italiano debba avere voce in capitolo. Se arrivasse Belotti sarei contentissimo. Il grande investimento lo farei a centrocampo e anche in difesa se Milenkovic dovesse andarsene. In attacco faccio la scommessa Cabral, sarei pronto a ripartire con lui".