Cecchi: “La Fiorentina ha fatto come Bugo: è uscita dalla partita. Ma Iachini non ha colpe”

Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, ha parlato a RadioBruno:

Contro l’Atalanta abbiamo fatto come Bugo: siamo usciti dalla partita. Il calcio di Iachini è un calcio correttivo che però inizialmente ha fatto prendere punti alla Fiorentina. Questa è una squadra che ha dei difetti e noi ci siamo entusiasmati per gli 80 milioni messi a disposizione da Commisso: ma questi soldi sono stati usati in ottica della prossima stagione. I rinforzi servono adesso e mi chiedo dove siano. Non bisogna colpevolizzare Iachini o stupirsi perché si perde con l’Atalanta: la rosa che ha a disposizione è veramente ristretta. Iachini è una medicina, non penso sarà l’allenatore della Fiorentina la prossima stagione.