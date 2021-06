Cecchi: “La Fiorentina come un viaggio nella malinconia. Adesso si fa difficile”

Stefano Cecchi commenta con enfasi l'addio di Gattuso: "Abbiamo perso tutti. Adesso bisogna ripartire ma si fa difficile"

"Tifare viola è un viaggio di malinconia. Questo è un tradimento collettivo, frana la possibilità di vedere una Fiorentina diversa. Adesso anche l'anno prossimo sarà difficile. A oggi non riesco a vedere vincitori. L'unica cosa certa è l'addio di Gattuso. Tutti ne escono sconfitti. Gattuso voleva la squadra forte, ma la campagna acquisti è iniziata ora. Forse veramente non voleva stare a Firenze."

Qualche commento anche sulla posizione di Commisso: "Commisso combatte i procuratori e poi ha la squadra con il 5° monte ingaggi. Bisogna capire cosa si voglia fare. Oggi l'ambizione alta non c'è già più. Adesso bisogna prendere un grande allenatore e fare una grande mercato. Siamo ancora in tempo per rimediare."