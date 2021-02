Cecchi: “Kokorin? Il problema del mercato è stato non intervenire a centrocampo”

Il giornalista Stefano Cecchi, firma de La Nazione, è intervenuto a Radio Bruno durante A Pranzo con il Pentasport. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal pari di Torino:

Stadio a Empoli anche no. Il calcio è campanile, loro hanno un’altra storia voglio che siano un’altra realtà. Voglio batterli in campo e giocarci contro. Belotti? Ha fatto quel gesto per risarcire la sceneggiata contro la Fiorentina. A questo punto spero che il mondo calcistico tolga le due giornate a Milenkovic, che forse è la cosa più grave di tutta questa vicenda. Prandelli? Inizio a vedere la sua mano adesso. Nonostante i punti e la classifica, vedo la mano di un signore che di calcio ne capisce. In questo ambiente, con questi orizzonti, non penso che Cesare sia un problema. Kokorin? Amavo molto per il carattere Cutrone, ma non tecnicamente. Una scommessa là davanti ci può stare. Abbiamo preso un giocatore che può giocare con Vlahovic, quindi non mi dispiace. Il mio voto negativo al calciomercato non dipende dall’arrivo di Malcuit e Kokorin, ma da qualcosa che manca lì in mezzo. Secondo me mancava numericamente anche prima, adesso che è andato via anche Duncan… Pradè? Purtroppo i suoi mercati non raggiungono la sufficienza