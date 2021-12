Cecchi: “Italiano ha trasformato l’acqua in vino. Dobbiamo goderci il momento”

I... miracoli di Italiano, la fiducia che ha preso la squadra: Stefano Cecchi commenta il blitz viola a Bologna

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Stefano Cecchi ha commentato con entusiasmo la vittoria della Fiorentina a Bologna: "Quando è iniziata la stagione a Moena era impensabile pensare oggi di essere quinti, con una rosa sostanzialmente simile a quella dell'anno scorso. La campagna acquisti è stata intelligente, con Nico Gonzalez, soprattutto Torreira che far girare la squadra ed è cresciuto partita dopo partita e anche che concederà qualcosa ma sfreccia. Ci stiamo divertendo un mare, lo si vede anche in campo e la punizione di Biraghi è il sintomo di questa stagione: l'anno scorso non avrebbe segnato una meraviglia così.

Italiano sembra che trasformi l'acqua in vino, ha compiuto un miracolo con Duncan e Saponara, lo potrebbe fare anche con Kokorin (ride n.d.r.). Cosa mi aspetto dal mercato di gennaio? Ho come l'idea che Commisso abbia preso gusto a vincere, che gli applausi li prendi non se fai lo stadio o il centro sportivo ma per come è andata la partita della domenica. Qualcosa di buono me lo aspetto. Vlahovic? Ad oggi non ci voglio pensare, voglio godermi il momento. La voglia di crescere c'è, i conti sono a posto e le regole sono state rispettate: vediamo se qualcuno pagherà per il caso plusvalenze ma io dormo sonni tranquilli".