Cecchi: “Iachini merita solo applausi, a Milano ha fatto i cambi che andavano fatti”

Di seguito un estratto dell’intervento del giornalista Stefano Cecchi ai microfoni di A Pranzo col Pentasport: “Questa squadra è attrezzata per farci divertire, se poi avesse anche un attaccante da 15/20 gol, un centravanti fragoroso, potrebbe anche farci aprire il cassetto dei sogni. Chiesa? È encomiabile soprattutto se si considera che continua a giocare fuori ruolo. Mi ha dato l’impressione di essere presente e di una grande applicazione, di non voler lasciare niente al caso. Io ho sempre sostenuto che Chiesa sia un capitale, un tesoro della Fiorentina, non un problema”.

Cecchi si è poi soffermato in particolare sulla posizione di Iachini, che dopo la gara di San Siro ha ricevuto numerose critiche in merito alla gestione dei cambi: “Iachini? La cosa che gli è stata imputata sono i cambi, io non sono d’accordo: per me ha fatto i cambi che andavano fatti. Chiesa è uscito perché aveva chiesto il cambio, è entrato Lirola, chi doveva entrare se non lui? Ribery ci sta che all’ottantesimo possa tirare il fiato e che esca. Iachini io non l’avrei confermato proprio perché sapevo che sarebbe finita così: che alla prima sconfitta la gente se la sarebbe rifatta con lui, che avrebbe cominciato a dire che è scarso. Iachini in questo momento merita soltanto applausi“.