Cecchi: “Iachini è un medico. Sapevo che con lui non mi sarei divertito”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

Non sono sorpreso dalla Fiorentina. Sapevo che con Iachini non ci saremmo divertiti. Secondo me Udinese e Fiorentina erano condizionate dalle vittorie di Sampdoria e Genoa. Iachini è un medico, gli è stato chiesto di salvare la squadra, non dimentichiamoci dov’era la Fiorentina due mesi fa. Sono convinto che non sarà l’allenatore della Fiorentina la prossima stagione. Badelj? Quando gioca lui, ci chiediamo perché non gioca Pulgar e viceversa. Ho il sospetto che non sia più da corsa, mi pare non abbia più il passo per giocare davanti alla difesa.