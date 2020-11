Cecchi: “I giocatori sembrano non credere più in Iachini, ma non è l’unico responsabile. Mazzarri…”

Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione ha parlato a Radio Bruno

Tutti noi sappiamo che la scelta di Iachini nasce da un’idea di Commisso, fatta con coraggio, anche se il 70% di Firenze era perplesso riguardo alla sua conferma. Mi aspettavo qualche acquisto adatto per Iachini, pensare ad una soluzione diversa da questa guida tecnica non è eresia. Nel calcio si sbaglia, ora però i giocatori sembrano non credere in Iachini, anche se non è il solo responsabile. Mazzarri è un grande professionista, ma tra lui e Sarri ci sono delle categorie di differenza.