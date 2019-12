Cecchi Gori: “Con la Fiorentina non ci fecero vincere lo scudetto. Formazione? Un paio di volte sono intervenuto”

L’ex presidente della Fiorentina e produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori ha parlato così a Rai 2:

La Fiorentina la prese mio padre, però purtroppo dopo soli due anni ci lasciò. Fu un momento difficile, la squadra retrocesse in Serie B. Io ero tifoso, purtroppo non vincemmo lo scudetto per un pelo perché c’era un’altra squadra che doveva vincere per forza. Gli allenatori? Io non sono tanto litigioso, forse quando ero più giovane lo ero. Come tutti gli italiani, anche io avevo la mia formazione e se la vedevo diversa quando la squadra scendeva in campo, un pochino mi arrabbiavo. Un paio di volte sono anche dovuto intervenire sulla formazione.