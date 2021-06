Cecchi: “Gattuso-Commisso uno splendido sodalizio. Può nascere una grande Viola”

Il giornalista de La Nazione applaude l'arrivo dell'ex tecnico del Napoli in riva all'Arno

Raggiante, Stefano Cecchi, per l'arrivo di Gennaro Gattuso alla Fiorentina. Questa l'opinione del giornalista de La Nazione al Pentasport di Radio Bruno: "Oggi è proprio è un bel giorno per la Fiorentina. Prendere Gattuso è stata la scelta migliore che il club potesse fare. E Firenze per l'ex tecnico di Napoli e Milan rappresenta la sua primissima scelta. Prendete Sarri e la Lazio: per entrambe le parti si tratta di un accordo di ripiego, invece Gattuso è stato fortemente voluto da Commisso e la Fiorentina è stata la priorità per il mister calabrese. Questo grande sodalizio può aprire una nuova era in casa viola e chissà che quest'estate non ci siano altri arrivi importanti. Può nascere un'ottima Fiorentina".