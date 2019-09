Cecchi: “Gasperini maestro in campo, pessimo esempio fuori” E su Montella…

Stefano Cecchi, ospite negli studi di Radio Bruno, ha analizzato la partita fra Atalanta e Fiorentina:

Quando vinci 2-0 a pochi minuti dalla fine assapori la vittoria e può essere un punto di svolta in un campionato tutto da giocare. Pensavamo che l’Atalanta avesse meno energie dopo la Champions, mentre la Fiorentina è entrata un po’ con la paura di vincere. Montella non è esente dalle critiche, ma non ha nemmeno torto: a parte il Genoa ha giocato con le squadre più forti e non è mai uscito sconfitto sul campo, giocandosela alla pari con le prime tre dello scorso campionato. Se ogni giudizio non fosse condizionato dal risultato non potremmo dirgli niente.

Gasperini? Credo che sia un signore del calcio, che meriterebbe anche un palcoscenico più forte ma probabilmente se non ci è mai arrivato ci sarà un motivo. La dichiarazione di ieri è clamorosa: cosa vuol dire che succede anche a Firenze? In questo modo il razzismo la avrà sempre vinta, se qualcuno trova una giustificazione. Ha un grande temperamento in campo, non altrettanto fuori.