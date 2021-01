Cecchi: “Fiorentina inutilmente costosa. Mercato? Cerchiamo profili low cost”

Stefano Cecchi, noto giornalista fiorentino, ha parlato al Pentasport:

“Questa Fiorentina probabilmente è inutilmente costosa, e lo dico con amarezza, perché pensavo di poter vivere una stagione più in alto della lotta salvezza. Non capisco perché questa squadra non riesce mai ad esprimere il proprio potenziale? La Fiorentina non tira fuori il fuoco, salvo se non contro le grandi squadre, e quando succede questo, vuol dire che i giocatori danno il massimo solo per mostrarsi a livello personale, e non di squadra. Mercato? Mi piacerebbe che il nostro d.s. cercasse nelle pieghe del mercato qualche giocatore di buon rendimento, ma dal basso costo, e in Serie A ce ne sono tanti. Basti pensare a Nzola dello Spezia, Schiattarella del Benevento e Messias del Crotone. Mi piacerebbe di più cercare un grande colpo, e poi tante sorprese, giocatori che possono dare tanto senza un grande nome”.