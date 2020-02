Cecchi è sicuro: “Fiorentina allo Stadium come Fort Alamo. Troppi soldi spesi sul mercato”

Stefano Cecchi, dagli studi di Radio Sportiva, ha le idee chiare sulla partita che attende i viola all’ora di pranzo. Iachini – secondo il suo parere – dovrà impostare una partita difensiva:

Mi aspetto di vedere l’assedio di Fort Alamo. La Fiorentina si piazzerà nel fortino per difendersi e ripartire, la Juventus invece attaccherà per travolgere. Mercato? Ho il sospetto che i 70 milioni spesi siano tanti rispetto al valore effettivo dei giocatori comprati. Non vorrei ci fosse un deficit di Pradè nella scarsa conoscenza del mercato. Ad esempio, in giro come Duncan a meno di 18 milioni se ne trovano tanti. Il no di Criscito alla Fiorentina per rispetto dei tifosi del Genoa è la storia più bella del mercato. Ci fossero più gesti come il suo il calcio sarebbe migliore.