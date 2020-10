Cecchi: “E’ possibile che tutti i centravanti da noi falliscano? Rocco andrà avanti a lungo con Iachini”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport di oggi; di seguito un estratto delle sue parole:

Il terzo gol di Castrovilli è un passo di danza. Usciamo da questa partita con un dieci riconsegnato alla probabile storia viola. Rispetto allo scorso anno vede la porta con maggiore facilità. Difficoltà Vlahovic? E’ possibile che tutti i centravanti bischeri si prendano noi? Forse è la macchina Fiorentina che mette in difficoltà quel ruolo. Chiunque giochi là davanti è destinato a soffrire e fallisce. Tra Cellejon e il serbo ieri hanno toccato pochissimi palloni. La Fiorentina funziona solo con Ribery, altrimenti in attacco è un deserto clamoroso. Dirigenza? Ognuno deve fare il suo mestiere, per fare il direttore sportivo occorre avere una storia dirigenziale a lungo corso. Le squadre di calcio funzionano quando i presidenti derogano chi di competenza per le scelte tecniche, e ad oggi qualcosa manca alla Fiorentina. Attorno a Pradè dovrebbe esserci una schiera di uomini di calcio che lo aiutino a prendere le decisioni più giuste. Barone è direttore generale, ma non ha nessuna esperienza a livello calcistico. Commisso è un vincente e per sua natura è raro che ammetta un proprio errore. Non si farà condizionare dall’ambiente, ma andrà avanti ancora a lungo con Beppe in panchina. Sembra che Iachini faccia di tutto per entrare nel mirino dei tifosi, anche la questione Callejon è clamorosa. Sembra si voglia complicare la vita con quel 3-5-2 che finisce solo per snaturare i giocatori a disposizione. Sottil? A Firenze senza un progetto che lo accompagnasse si stava smarrito. Adesso con un’adeguata posizione in campo e con un’idea di gioco può esplodere in Sardegna, per fortuna che abbiamo la ricompra.