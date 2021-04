Cecchi duro: “Fiorentina smarrita. Dopo il primo rigore si è polverizzata”

Il parere del giornalista, che spiega come le difficoltà della Fiorentina siano soprattutto emotive

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi ha commentato nel day after la situazione in casa viola dopo la sconfitta con il Sassuolo: "Pensavo che Commisso aspettasse la salvezza per mettere mano alla situazione. Tutti i soldi spesi si sono polverizzati in scommesse fallite e oggi la Fiorentina è una squadra che si smarrisce al primo impatto. È come se si ammalasse a ogni piccolo colpo di vento: ieri la Fiorentina poteva anche vincere nel primo tempo, ma dopo il primo rigore preso la squadra è stata distrutta. Ha una difficoltà psicologica difficilmente raccontabile. Sembra avere una debolezza intrinseca, sembra depotenziata. Sono convinto che se salvezza sarà bisognerà mettere un punto e ripartire da zero. Gli errori sono stati fatti a tutte le latitudini, ma ora temo molto per la salvezza".