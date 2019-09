Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Chiesa ha smarrito la leggerezza che era la sua dote migliore. Penso che gli faccia bene fare un po’ di panchina. Chiesa non è prigioniero dentro nessuna gabbia, è incomprensibile la sua malinconia. Penso che avesse fatto la bocca ad altri palcoscenici. Se fossero rimasti i Della Valle, probabilmente Chiesa avrebbe vestito la maglia di un altro colore. Chiesa non è un minatore, sta facendo il lavoro più bello del mondo. Firenze non è una gabbia. Un comportamento così è insopportabile. Chiesa e il suo entourage diano un senso alla parola professionista.