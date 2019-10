Cecchi: “Caceres ha dato una consapevolezza diversa a Milenkovic e Pezzella. Dalbert…”

Stefano Cecchi, giornalista La Nazione, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La zuccata di Milenkovic ha cancellato tutte le perplessità e dato ragione a Montella. Ora ci sono quindici giorni di tempo per capire se squadra che vince non si cambia oppure no. Secondo me in alcune partite casalinghe meriterebbe cambiare qualcosa. Ieri, ad esempio, avrei inserito Vlahovic. Dragowski? Il grande portiere fa una parata decisiva, lui ieri ha fatto così. Caceres è stato il migliore in campo, ha fatto lievitare il reparto, con lui Milenkovic e Pezzella hanno una consapevolezza diversa. Dalbert? È stato bravo Montella a passare dal 4-3-3 al 3-5-2, una scelta tattica che oggi porta il brasiliano quasi a non farci rimpiangere Biraghi”.