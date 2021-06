Cecchi: “Antognoni una tassa? Ma non scherziamo”

Stefano Cecchi commenta lo sfogo di Antognoni

Stefano Cecchi, noto giornalista della Nazione e tifoso viola, ha commentato così lo sfogo di Antognoni ai microfoni di Radio Bruno: "Io ho sofferto a sentire Antognoni così. Lui, come in campo, era elegante anche fuori e le parole di oggi hanno trasmesso tanta sofferenza. Antognoni una tassa? Ma non scherziamo. Non è questione di necessità ma di bellezza. Antognoni porta la bellezza nella Fiorentina."