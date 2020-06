Cecchi: “Amrabat un marziano, scherza con gli avversari. Juric…”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Amrabat? Prestazione da marziano contro il Verona, scherza con gli avversari. Juric? Sta facendo benissimo, ma lo sta facendo in un ambiente particolare, senza pressioni. Sarebbe una scommessa affascinante. Se le cose vanno bene, ok. Ma se andassero bene, non mi sembra abbia le capacità del compromesso. Iachini? Ha guarito la squadra, l’ha rimessa in carreggiata, ma non è uno scandalo parlare del suo futuro. Chiesa? E’ una meravigliosa ipotesi di campione, ma solo un’ipotesi al momento. Non sono convinto che debba andarsene come in molti sostengono. Spero di vederlo in viola anche la prossima stagione, ma con il contratto nuovo. Vlahovic? Ha le potenzialità del grandissimo attaccante. Sarebbe straordinario vederlo insieme a Ribery.