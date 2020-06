Ceccherini: “Più sciolti nella ripresa, il caldo non potrà essere un alibi”

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale viola, Federico Ceccherini ha commentato il pareggio interno con il Brescia che segna la ripresa ufficiale della Fiorentina in campionato: “Dispiace, era tanto che non giocavamo. Il primo tempo eravamo contratti, nel secondo abbiamo preso fiducia e creato tanto, con due gol annullati di cui uno non so se fosse giusto o meno. C’è mancato solo il gol, peccato perché volevamo iniziare con una vittoria. Il caldo? Non potrà più essere un alibi, la condizione man mano che giocheremo crescerà, nel secondo tempo abbiamo visto qualcosa di buono. Gara maschia? Dopo l’espulsione ci siamo un po’ abbassati, abbiamo concesso qualche contropiede ma potevamo benissimo a fare il 2-1”.