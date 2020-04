Ceccherini: “Mi manca la curva Fiesole, Nesta il mio idolo”. E scherza su Cutrone…

Il difensore della Fiorentina, Federico Ceccherini, ha risposto ad alcuni tifosi su Instagram:

Avrei fatto il fotografo, se non fossi diventato calciatore. Idolo? Nesta. Calciatore più forte di sempre? Ronaldo. Come passo la quarantena? Mi alleno, gioco alla Play Station e faccio lavori di casa, ci siamo appena trasferiti. Con chi mi trovo meglio in squadra? Venuti. Cutrone? Al suo debutto gli feci un fallo da rigore, se è arrivato dov’è adesso, lo deve a me (scherza, ndr). La Curva Fiesole? Mi manca, ma mi manca tutto il calcio, specialmente il giorno della partita.