Ceccherini: “Fiorentina ambiziosa, voglio sfruttare l’occasione. Sogno di chiudere a Livorno”

Ecco alcuni passaggi dell’intervista rilasciata da Federico Ceccherini, livornese doc, a Il Tirreno, quotidiano della sua città:

Per fortuna Firenze e Livorno sono abbastanza vicine, quando posso torno in città dagli amici e dalla famiglia. Spero di chiudere la carriera con la maglia amaranto, ma adesso penso a giocarmi al massimo l’opportunità di essere in un club ambizioso ed importante come la Fiorentina. Il ricordo più bello legato a quando giocavo nel Livorno? Il primo gol da professionista sotto la curva Nord contro il Cesena ed il debutto in Serie A contro la Roma di Totti.