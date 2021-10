Ceccarini: “Tre nomi per il mercato viola di gennaio. L’addio di Vlahovic…”

Cessione di Vlahovic e mercato in entrata: quello viola sarà un inizio 2022 rovente

Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini dà grande spazio alle vicende di casa Fiorentina. Partendo, ovviamente, dalla situazione relativa a Dusan Vlahovic. Al suo ritorno dalla Nazionale inizierà una nuova, difficilissima, fase con la maglia viola, e non sarà semplice per le parti in causa gestire ciò che ormai si è creato (al momento non va scartata nessuna ipotesi, neppure quella della linea dura da parte del club). Ecco perché l'obiettivo del club gigliato sarà appunto quello di cedere il centravanti serbo già a gennaio, al miglior offerente. In entrata, poi, Ceccarini fa tre nomi: Domenico Berardi, ovviamente, ma anche Arthur Cabral (punta centrale del Basilea, qui la sua scheda) e Romain Faivre (la scheda), esterno d'attacco del Brest seguito a lungo quest'estate dal Milan.