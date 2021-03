Cavasin: “La squadra aveva assimilato il gioco di Prandelli. Commisso…”

L’ex allenatore della Fiorentina Alberto Cavasin è intervenuto ai microfoni di Tmw dove ha preso la parola anche sul tema viola:

Commisso? Sembrava che tramite lavoro e acquisti, con l’entusiasmo dei tifosi fiorentini, potesse mettere in piedi situazioni concrete. Ha investito, pareva aver creato una squadra almeno da parte sinistra della classifica. Invece non è stato così, e quest’anno mi sembra anche peggio. Qui c’è da rifare, da ripartire da zero a partire dall’allenatore. Quest’anno sarei rimasto fermo con Iachini senza esonerarlo: le idee erano chiare, la squadra era quella. Credo che con Iachini oggi la squadra avrebbe forse 2 punti in più. Arrivato Prandelli, poi, si pensava che sarebbero usciti dalla lotta salvezza, e invece non è stato così. Ultimamente però si vedeva che avevano assimilato il pensiero di Prandelli, c’era un certo gioco. Ora è tornato Iachini, credo li porterà al risultato della salvezza. Non vedo controindicazioni