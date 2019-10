Catania, Lo Monaco: “Adesso siamo un club sano. Non abbiamo fatto come Fiorentina e altre”

Queste alcune dichiarazioni abbastanza forti di Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, riportate da GoalSicilia a margine della conferenza stampa di presentazione di Cristiano Lucarelli.

Forse era auspicabile che si procedesse come in altre piazze: Palermo, Fiorentina, Napoli, Bari, Parma, Foggia. Il Catania non lo ha fatto, abbiamo sistemato le cose una alla volta. Abbiamo cercato di sistemare la propria società e tenere in piedi la cosiddetta matricola. Solo un pazzo poteva pensare di riuscire a fare tutto questo. Ero molto pessimista, ma mi sono rimboccato le maniche e siamo andati avanti. Oggi il Catania è una società appetibile, qualora fosse oggetto di qualche interesse. Abbiamo rispettato tutte le scadenze, in tre anni siamo andati avanti e abbiamo portato avanti un progetto tecnico con le nostre disponibilità.