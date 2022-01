Castrovilli: “Voglio onorare la 10. Ikoné e Piatek? Veramente forti”

Torna l'appuntamento social con le interviste ai calciatori Viola. Oggi è il turno di Castrovilli

"Questa città mi ha regalato l'esordio al Franchi. E poi mi ha regalato Rachele. Ci siamo conosciuti in un locale, c'è stato uno scambio di sguardi e lì è iniziata la nostra storia. Lei e Fiorentina e questo mi ha unito ancor più a Firenze. Gol col Verona? Volevo dare il mio contributo. Nessun titolare? Questo fa bene, c'è concorrenza ma è sana . Ognuno cerca di dare di più e la squadra si allena benissimo. Se col gol mi sono sbloccato? Ho sentito la fiducia di mister e compagni. Dusan prima di entrare mi ha motivato e ho dato tutto. Entrare a gara in corso rappresenta un'occasione da sfruttare. Serve continuare così ora. Minervino Murge? Il mio paesino. Ci vado quando riesco. I miei genitori non aspettano altro che salire ogni volta."

"Il 10? Vestire quel numero è importante. Voglio onorarla. Da quando è arrivato Italiano siamo cambiati, la città e la società lo meritano. Europeo? Mi ha fatto crescere molto perché anche non giocando sono stato in un gruppo bellissimo. Anche chi non giocava andava a duemila, mi ha fatto soltanto bene. Cosa mi motiva? La mia famiglia, prima di entrare in campo guardo sempre il cielo per salutare il mio nonno. Il mio punto debole? Girarmi quando ho l'avversario dietro e devo prepararmi prima. Nuovi acquisti? Si sono inseriti bene, questo grazie al gruppo. Ci daranno una grossa mano, sono davvero forti. Con chi ho legato di più? Dietro sul pullman di solito ci siamo io, Biraghi e Venuti. Lorenzo lo chiamo Pikachu, nelle ultime due trasferte mi porto dietro la Switch e gioco a Pokemon, quindi lo prendo in giro. Cagliari? Servirà umiltà, possiamo fare grandi cose ma sempre con umiltà. Italiano ci allena anche mentalmente. Futuro? In questo momento non ci penso."