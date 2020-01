Castrovilli: un po’ Tardelli e un po’ Rui Costa

Gaetano Castrovilli è il miglior giocatore della Fiorentina nel girone d’andata. Il Corriere dello Sport in edicola stamani parla di lui come di un centrocampista/trequartista; un vero e proprio numero 8 tendente al 10. Più che un giocatore alla Antognoni, a cui lo aveva paragonato Montella, è il prototipo del “tuttocampista”. Non possiede il lancio dell’ “unico 10”, ma è stato di gran lunga il migliore per continuità atletica e tecnica di questa Fiorentina, mostrando di non soffrire il salto dalla serie cadetta. Iachini lo vede più come interno, alla sx di Pulgar, con facoltà di inserimento. 3 goal e 2 assist il suo bottino fin qui. Può crescere ancora: il CT Mancini ci crede molto e lo segue da vicino per l’Europeo.