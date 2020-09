Castrovilli: “Spero sia il primo gol di tanti. Puntiamo al massimo, a Milano daremo tutto””

Gaetano Castrovilli, match-winner contro il Torino, ha parlato a Sky Sport:

“Ringrazio il Mister, dopo ogni allenamento mi fermo per inserimenti e tiri. Sto migliorando, spero il gol di oggi sia il primo di una lunga serie. Per me il 10 è un grandissimo onore, lo ha indossato chi ha fatto la storia. Io penso sempre a dare il meglio di me stesso e a giocare spensierato. Il gol lo dedico alla mia ragazza, lo aspettava da tanto. Obiettivi? Siamo forti, però pensiamo partita dopo partita, e quello che arriverà arriverà. Puntiamo al massimo. A Milano dobbiamo dare tutto per portare a casa qualche punto.”

