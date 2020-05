Castrovilli: “Serie A sogno realizzato, devo segnare di più”. E consiglia un viola al Fantacalcio

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole riportate da sosfanta.it:

PRIMO ANNO

Non mi aspettavo nulla di tutto ciò che è accaduto. Il sogno di giocare in Serie A è quello di ogni bambino, io l’ho realizzato, ma ancora non me ne sono reso conto. Non ci credo.

FANTACALCIO

Quest’anno ho giocato e mi sono anche preso (ride, ndr): sono primo in 8 e davanti ho Zapata, Caputo e Ronaldo. Mi arrivano tantissimi messaggi, ringrazio chi ha avuto fiducia di prendermi perché significa che credono nelle mie capacità. Apprezzo sia le critiche che i complimenti.

PIU’ GOL

Montella e Iachini mi hanno detto che ho le capacità di fare più gol. Devo migliorare e diventare più concreto.

RIPARTIRE

Non vedo l’ora di ricominciare, ma prima di tutto ci devono essere la salute e la sicurezza. A casa ho cercato di tenermi in forma, ma non è la stessa cosa di quando ti alleni sul campo.

ALL’ASTA

Ho preso Milenkovic. Quando abbiamo giocato contro il Sassuolo ho fatto gol e assist a lui sicché è stato perfetto! (ride, ndr).

IL CONSIGLIO