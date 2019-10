Castrovilli, senti Mancini: “Europei? Base del gruppo fatta, spero in qualche sorpresa”

Ospite di Radio Deejay Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato così:

Europei? Dobbiamo avere 20 giocatori di campo oltre ai tre portieri e siamo vicini a questo numero. Spero che qualcuno venga fuori all’improvviso, esplodendo in questo campionato. Oppure qualche recupero. La base è comunque fatta. Ad esempio per il ruolo di terzino abbiamo 4/5 scelte. Abbiamo giocatori bravi a livello tecnico e questo è un vantaggio. Sarà aggiunto probabilmente qualche elemento con maggiore spessore fisico ma sempre con buone doti tecniche. Quello che abbiamo cercato di fare in questi mesi era di adattarsi anche al materiale umano a disposizione. Abbiamo trovato tutti elementi bravi tecnicamente e così abbiamo deciso di percorrere questa strada.